"التعليم": افتتاح مبنى مدرسة كفر عليم للتعليم الأساسي في القليوبية

أكد الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح المبنى الجديد لمدرسة كفر عليم للتعليم الأساسي، في إطار بروتوكول التعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصرى، لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في العديد من المناطق والقرى.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وطه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعادل عامر عضو مجلس النواب، ورجب النقيدي رئيس مجلس المدينة، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري، وعدد من قيادات مؤسسة مصر الخير، وكان في استقبالهم عادل عيسى وكيل الإدارة التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة، وفريق العمل بالمدرسة.

يشار إلى أن تكلفة المدرسة بلغت 4 ملايين و700 ألف جنيه شاملة "الإزالة"، "المباني"، "التشطيب"، "الأثاث" بإجمالي ١١ فصلًا، و٢ رياض أطفال، و٦ ابتدائي، و٣ إعدادي واستغرقت فترة التنفيذ نحو 8 أشهر.