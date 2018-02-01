العثور على 3 كيلو بانجو في قطار قنا

عثرت الخدمات الأمنية في محطة السكة الحديد في قنا على حقيبة داخل قطار وبداخلها 3 كيلو بانجو في محطة سكك حديد قنا أثناء مرور الخدمة الأمنية المعينة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا داخل العربة قبل الأخيرة من تشكيل القطار حال توقفه بمحطة سكك حديد قنا، حيث تم العثور على حقيبة متوسطة الحجم أعلى أحد المقاعد، وبفحصها تبين أن بداخلها كمية من نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 3 كيلو جرام، وبإجراء التحريات اللازمة لم يستدل على مالكها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالإدارة بالتنسيق ومديرية من قنا بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة أحاله اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات إلى النيابة العامة.