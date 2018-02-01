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الوطن

سميرة عبد العزيز: قرأت كل مسرحيات عبد الرحمن الشرقاوي

منذ 21 دقيقة
كتب: داليا مسعود
سميرة عبد العزيز: قرأت كل مسرحيات عبد الرحمن الشرقاوي

سميرة عبد العزيز

قدم الدكتور أحمد مجاهد الفنانة سميرة عبد العزيز، وترك لها الحديث وبدأ في كلمته قائلا: "شاركت في مسرحية وطني عكا، للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، وسأتحدث عن موقفه الإنساني، وليس شعره لأن الجميع يعرف شعر الشرقاوي".

وأضافت سميرة عبد العزيز قائلة: "بسببه أصبحت متقنة للغة العربية، وعندنا رشحت من أستاذ كرم مطاوع لدور فتاة فلسطينية مقهورة في مسرحية وطني عكا، قال لي مرني صوتك واشتريت كتاب للغة العربية؛ لمذاكرة طريقة إعراب الكلمات ومعرفة التشكيل الصحيح، ومن هنا كان ميلادي كممثلة في مسرح الدولة".

وقالت أيضا سميرة عبد العزيز، أنها قرأت كل مسرحيات عبد الرحمن الشرقاوي، وعندما علمت بمشاركتها في ندوة عنه بمعرض الكتاب، بحثت عن مسرحية وطني عكا بالسوق ولكن للأسف لم تجدها.

 

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