جمعية "المرأة والتنمية" بالإسكندرية تجهز الشباب المقبل على الزواج

نظمت جمعية "المرأة والتنمية" بالإسكندرية، مهرجان تجهيز وتثقيف الشباب المقبل على الزواج، بمركز شباب العمراوي التابع لحي منتزه ثان، برئاسة اللواء عادل سلامة، وتم تم عمل اجتماع تثقيفي للشباب المقبل على الزواج وتسليمهم مبالغ نقدية حيث يبلغ إجمالي عددهم 17 شابا وشابة.

وشمل المعرض توزيع الأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية والملابس وفساتين الزفاف والأقطان على الشباب كل حسب احتياجاتهم.

وأفادت رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية، بأنه قد تم توزيع الأجهزة الكهربائية على الشباب مسبقا وذلك في شهر ديسمبر الماضي بالتنسيق مع شركة بي تك.