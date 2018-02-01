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الوطن

56186 طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

منذ 13 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
56186 طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

صورة ارشيفية

استقبل ميناء دمياط 6 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة فيما غادرت 6 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء، القطار رقم 2476 محمل بـ1314 طن قمح في حين غادر عدد 83 سيارة نقل محملة بـ3735 طن قمح.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 56186 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54703 طنا .

وشملت حركة الصادر من الميناء 6300 طن يوريا و1640 طن فوسفات و2460 طن رمل .

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