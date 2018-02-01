وزير الأوقاف يفتتح مؤتمر "مكافحة الإرهاب والتطرف" بجامعة دمنهور الأحد

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، مؤتمر "مكافحة الإرهاب والتطرف بالفكر والمعرفة" الذي تقيمه جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس الجامعة.

وسيلقي وزير الأوقاف الكلمة الرئيسية للمؤتمر، كما سيقوم ومحافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، بتوزيع 1000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا، و100 مقعد دراسي تسع لعدد 300 تلميذ على المدارس التعليمية، إضافة إلى دورة تدريبية لـ400 إمام على مدارة عشرة أيام يدرسون فيها تنمية بشرية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع ، وعلم الاقتصاد بجامعة دمنهور.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي والتواصل مع شباب الجامعات في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.