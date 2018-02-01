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الوطن

"مصر للطيران للصيانة" وقطاع الضيافة يشاركان بندوات الشركة بمعرض الكتاب

منذ 6 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"مصر للطيران للصيانة" وقطاع الضيافة يشاركان بندوات الشركة بمعرض الكتاب

ندوة مصر للطيران بمعرض الكتاب

تستمر مصر للطيران تحت رعاية صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في مشاركتها بفعاليات الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أقامت، ظهر اليوم، ندوتها الثانية بعنوان "من قلب مصر لقلب العالم".

وبدأت الندوة بعرض أفلام تسجيلية عن تاريخ الشركة الوطنية وعن دور المرأة فيها عبر 85 عاما، وأيضًا فيلم عن أنشطة شركة الصيانة والأعمال الفنية.

وتحدثت كلوديا يحيى رئيس قطاع الضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن طبيعة عمل الضيافة في مصر للطيران، والتي لا تنحصر مسؤوليتها في تقديم واجبات الضيافة فقط كما يعتقد البعض، بل إنها تتحمل مسؤولية الراكب منذ لحظة صعوده للطائرة وحتى وصوله لوجهته بسلام.

وأضافت أن هذا الأمر يتطلب إعداد عالي المستوى، ليكون طاقم الضيافة على قدر تلك المسؤولية من تدريبات عملية ودراسة لطرازات الطائرات المختلفة ودورات لحالات الطوارئ وأيضا فنون التعامل والإتيكيت، مشيرةً إلى أن الشركة ممثلة في أكاديمية مصر للطيران للتدريب، توفر هذه الدورات للشباب الراغبين في الالتحاق بمهنة الضيافة الجوية.

كما تحدث المهندس يوسف وهبي مدير إدارة التسويق بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عن ريادة الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال عمرة وصيانة الطائرات، إضافة إلى حصولها على أعلى الشهادات والاعتمادات الدولية في مجال صناعة النقل والسلامة الجوية، ما أهلها لجذب العديد من العملاء من شركات الطيران العالمية، لإجراء الصيانة على طائراتها.

كما تحدث وهبي عن دور الشركة في تأدية مسؤوليتها المجتمعية، وخصوصًا تجاه الشباب حيث توفر لطلبة كليات ومعاهد الهندسة العديد من فرص التدريب بقطاعات الشركة المختلفة، ما يعطيهم ميزة الخبرة العملية في مجال دراستهم وبذلك يتم تأهيلهم لسوق العمل. وفي نهاية الندوة تم توزيع الهدايا التذكارية على الفائزين في مسابقة المعلومات عن الشركة.

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