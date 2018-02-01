"الوزراء" يستعرض تقريرا بشأن الدورة الـ49 لمعرض الكتاب

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن مجلس الوزراء استعرض اليوم تقريرًا حول الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام حتى 10 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن الجزائر تحل ضيف شرف معرض الكتاب، ويأتي اسم الكاتب الراحل عبد الرحمن الشرقاوي شخصية العام.

وأضافت عبد الدايم، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه بلغ عدد الناشرين بالمعرض 867 ناشرا، و1200 جناحا، بمتوسط 144 دار نشر تشارك به.

وأوضحت أنه يقام للمرة الأولى معرضا خاصا بالطفل، وهناك عدد من الجهات مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، واتحاد كتاب العرب التي تشارك فيه.