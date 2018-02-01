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الوطن

صور المتهمين باختطاف طالبي كرداسة.. والنيابة تباشر التحقيق

منذ 10 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
صور المتهمين باختطاف طالبي كرداسة.. والنيابة تباشر التحقيق

المتهمون فى واقعة خطف طالبين كرداسة

حصلت "الوطن" على أول صور للمتهمين في واقعة خطف "أنس وعلي" الطالبين في المرحلة الثانوية بشارع السهراية بمنطقة ناهيا بكرداسة، مساء يوم الجمعة الماضية، وطلبوا فدية مليون جنيه لتحرير الضحايا، إلا أن قوات الشرطة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، تمكنت من ضبط المتهمين وتحرير الضحايا عقب مكان احتجازهم، وألقت القبض على 8 متهمين، كما ورد في محضر الشرطة.

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، في واقعة خطف "أنس وصديقه علي" طالبين شارع السهراية في منطقة ناهيا بكرداسة، عن مفاجأة تبين من خلال التحريات والفحص أن منفذي الواقعة 11 متهما، وأن العقل المدبر للحادث كان شريك والد أحد الضحايا في مصنع بلاستيك وأنه قرر الانتقام منه عقب فض الشراكة بينهما.

وكان ملثمون قد نفذوا واقعة خطف يوم الجمعة الماضية بشارع السهراية، وبالانتقال والفحص تبين من خلال تحريات المباحث وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن المخطوفين هما "علىيالعدس، وأنس اليبدق"، طالبين في المرحلة الثانوية العامة، وتم اختطافهما من قبل 6 ملثمين بعدما أطلقوا عدة أعيرة نارية لتخويف الأهالي في المنطقة وطلبوا فدية مبلغ 500 ألف جنية من كل أسرة، وحسبما جاء في محضر الشرطة، أن تحريات المباحث توصلت إلى مكان احتجاز الضحايا وتم ضبط المتهمين، بعد مطاردة استمرت 6 أيام، وتم إحالة الواقعة للنيابة التي تباشر التحقيق.

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