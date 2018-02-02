نانسي القيعي تنتهي من تصوير دورها في "ابتسم أنت في مصر"

انتهت الفنانة الشابة نانسي القيعي، من تصوير دورها في فيلم "ابتسم أنت في مصر"، حيث تم تصوير المشاهد النهائية من الفيلم في مدينة الغردقة، واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير من خلال مؤتمر صحفي أقيم في المدينة الساحلية.

وتقدم نانسي في الفيلم دور مذيعة من القناة الأولى المصرية، تذهب لتغطية حفل ملكة جمال تركيا المقامة في الغردقة، وتدور قصة الفيلم في فترة التسعينيات في ظل تفكك الاتحاد السوفيتي ووجود نزاعات في روسيا، وهو ما دفع أربع بنات روسيات للسفر إلى مصر والعمل بها، ويندمجون مع المجتمع المصري ويعجبون بمصر كثيرًا لدرجة تجعلهم غير راغبين في العودة.

وقالت نانسي إن الفيلم هدفه الأساسي تنشيط السياحة المصرية، وإظهار الشكل الحقيقي لمصر ومجتمعها وأماكنها الجميلة، مؤكدة أنه بمثابة رسالة للعالم كله بأن مصر دولة آمنة ومستقرة.