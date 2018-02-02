شريهان أبو الحسن: "ست الحسن" تجربة إنسانية معنية بالمرأة

قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إن برنامج "ست الحسن"، معني بالأساس بالمرأة لكنه في العموم للأسرة كلها، مشيرة إلى أنه تم تقديم حلقات عن الأطفال والأزواج، وأخرى فنية، فهو برنامج اجتماعي منوعات، والأولوية فيه للمرأة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ON Screen"، على فضائية "ON E"، أنه تم تطوير البرنامج ليكون هناك أكثر من شريكة لتقديم البرنامج عبارة عن "تجربة"، موضحة أن "ست الحسن" تجربة إنسانية حياتية أكثر من أنه مجرد برنامج، مما يخلق عبء في ألا تستخسر ما تقدمه أو يتم استسهاله.

وأشارت إلى فريق إعداد البرنامج "متنوع"، ويتم مناقشة الأفكار لتظهر بصورة جيدة.

وقالت الإعلامية رنا القصاص، إنها ستهتم بزيادة مناقشة الأفكار الفترة المقبلة مع فريق الإعداد، بالإضافة إلى التطوير المستمر للبرنامج.

وأضافت القصاص أن برنامج "ست الحسن" مهم جدًا بالنسبة لها، ويمثل فارق لها بعد عودتها للعمل، لافتة إلى أنها تحب أن تسمع ما يطلبه المشاهدون، وتحرص على ذلك.

وفى سياق متصل، أوضحت الإعلامية كارين فهمى، أنها كانت تقدم برنامج يشبه "ست الحسن"، وبعد أن أنجبت ابنتها توقفت عن العمل، وبعد أن أتمّت ابنتها 4 أعوام، فكرت في العودة للعمل، حتى تلقت فرصة تقديمها "ست الحسن".

من جانبها، أشارت الإعلامية حنان البهي، إلى أن البرامج الأخرى اعتاد عليها المشاهدون، موضحة أن الجمهور أذكى كثيرًا من المذيع.

وأكدت الإعلامية ريم أحمد، أنها تفاجأت عندما تلقت اتصالاً من القناة لأداء عرض تقديم البرنامج، مردفة: "وأنا رايحة كنت بقول كلموني غلط، ولا ايه؟".

وركزت على أن التنوع ببرنامج "ست الحسن" غير عادي من حيث المحتوى، مستطردة :"كوكي تهتم بالفاشون، فهي سفيرة الموضة، وريم تهتم بموضوع الزومبا، وشريهان هي أساسنا في البرنامج".

ولفتت إلى أن البرنامج مؤثر معها إنسانيًا، وتحب الطاقة الإيجابية، مستطردة: "طول ما أنا مبسوطة أعرف أبسط الناس".