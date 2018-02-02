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الوطن

جيسي عبدو تصل القاهرة لبدء تصوير مسلسل "سك على خواتك"

اليوم AM 01:16
كتب: محمود الرفاعى
جيسي عبدو تصل القاهرة لبدء تصوير مسلسل "سك على خواتك"

جيسي

تصل الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، إلى القاهرة خلال أيام، لتبدأ بتصوير مسلسل "سك على خواتك"، الذي تنتجه شركة "المتحدين للإنتاج الإعلامي" للمنتج صادق الصباح وتدخل به السباق الرمضاني في مصر.

تقدم جيسي دورًا كوميديًا مُلفتًا وجديدًا، في أول مشاركة درامية لها بعمل مصريّ، بعد الأدوار الملفتة التي قدمتها في لبنان وحققت لها حضورًا مميزًا.

مسلسل "سك على خواتك" كتابة كريم فهمي وإخراج وائل احسان، وتشارك في البطولة إلى جانب النجم الكوميدي علي ربيع الذي يحقق نجاحًا باهرًا مؤخرًا في مصر، بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية "تياترو مصر"، وسيعرض العمل خلال رمضان.

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