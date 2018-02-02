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الوطن

ضبط شبكة لذبح الحمير وتوزيع لحومها على المحلات في الخانكة

اليوم AM 12:58
كتب: حسن صالح
ضبط شبكة لذبح الحمير وتوزيع لحومها على المحلات في الخانكة

جانب من الحملة

تمكنت أجهزة الأمن ومديرية الطب البيطري بالقليوبية، من ضبط شبكة لتوزيع لحوم الحمير على محلات المأكولات.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للأجهزة الرقابية، بقيام شبكة خطيرة بالإتجار في لحوم الحمير، وتخزينها وتوزيعها بمخزن وثلاجة بعزبة الأبيض بأبو زعبل.

وعلى الفور تم مداهمة المخزن وضبط 7 حمير مذبوحة ومسلوخة ومقطعة بإحدى الثلاجات داخل المخزن بإجمالي وزن نصف طن.

كما تم تحرير 7 محاضر ضد جزارين بمدينة الخانكة، لعرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كميات حوالى 100 كيلو من اللحوم الفاسدة.

قاد الحملة الدكتور مجدي عبد رباع، وأيمن هشام الشعراوي، عفيفى إبراهيم عفيفي، أطباء بمديرية الطب البيطري بالقليوبية بإشراف الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليويية، والدكتور ناصر أبوسنة، مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتور حاتم عبد الحكم مدير إدارة المجازر.

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