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الوطن

سمير فرج: مصر عائمة على بحيرة من الغاز الطبيعي والبترول

اليوم AM 01:18
كتب: محمود البدوي
سمير فرج: مصر عائمة على بحيرة من الغاز الطبيعي والبترول

سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن مصر عائمة على بحيرة من الغاز الطبيعي والبترول في منطقة البحر المتوسط وشمال الدلتا، مشيرًا إلى أن توطيد مصر علاقاتها مع قبرص يعد درس للأجيال القادمة، أن مصر تعمل على تأمين مستقبلها.

وأضاف "فرج"، خلال حواره في برنامج "أمنية مصرية"، على قناة "دريم"، أن ترسيم الحدود المصرية بالبحر المتوسط، من أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى إنقاذ مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أنه لولا ترسيم الحدود البحرية، ما كانت مصر استطاعت الوصول إلى حقل ظهر، مضيفا أن القمر الصناعي الروسي والأمريكي والقمر الصناعي المصري والقوات المسلحة اشتركوا في تحديد الحدود المصرية.

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