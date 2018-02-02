بسمة وهبة: أيمن نور سرق تمويل "الشرق" لصرفها على الساقطات

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن هناك خلافات عديدة فجرها العاملون في قناة "الشرق" الإخوانية المناهضة لمصر والتي تبث من تركيا، موضحة أن رئيس مجلس إدارة القناة أيمن نور، سرق تمويلات القناة من أجل صرفها على ملذاته والساقطات.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن نور خائن لبلده ولا يعرف مصطلح "ضمير"، وما زال هاربًا خارج البلاد، مؤكدة أن العاملين في قناة الشرق، هم من قاموا بفضح أيمن نور بعد سرقة مستحقاتهم المالية.

وتابعت: "مشفهمش وهما بيسرقوا شافهم وهما بيتحاسبوا"، موضحًا أن الجماعة التي كانت تُخطط لتخريب مصر "وقعوا في بعض"، على حد قولها.