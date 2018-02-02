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الوطن

هنا الزاهد: هناك من يشبهني بالفنانة نجلاء فتحي وأحيانا رغدة

اليوم AM 02:03
كتب: خالد الأسمر
هنا الزاهد: هناك من يشبهني بالفنانة نجلاء فتحي وأحيانا رغدة

هنا الزاهد

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن هناك من يشبهها بالفنانة القديرة نجلاء فتحي، وأحيانا يتم تشبيهها بالفنانة رغدة، مشيرة إلى أنها تحب أعمال الفنانتين.

وأضافت الزاهد، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها بدأت في تكوين صداقات بالوسط الفني وأنها تعتز كثيرا بتلك الصداقات.

وأشارت الزاهد، إلى أن أكثر ما يزعجها هو أن تقوم بالتصوير مع أحد أصدقائها وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ويتم استغلال الصورة بشكل سيئ لافتة أنها بدأت تكون أشد حرصا في مسألة التصوير مع الأخرين حتى لا تفهم بشكل خاطئ.

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