الباز منتقدا جورج إسحاق بسبب "مقاطعة الانتخابات": لله في خلقه شئون

علق الإعلامي محمد الباز، على مشاركة جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في المؤتمر الصحفي الذي نظمه بعض أحزاب التيار المدني للإعلان عن موقفهم الرافض للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعوة المواطنين إلى مقاطعتها.

ووصف "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، موقف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتناقض، قائلًا: "جورج إسحاق عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويحصل على مرتب وبدلات بعشرات الآلاف من الجنيهات من الدولة المصرية منذ 5 سنوات، ومع ذلك يدعو إلى مقاطعة الانتخابات التي سيشرف عليها هو من خلال المجلس، لله في خلقه شئون !".