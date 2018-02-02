تسجيل الدخول

الوطن

"ماعت" تنتج "الأستاذ مفيد عايش" للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

اليوم AM 01:49
كتب: سلمان إسماعيل
"ماعت" تنتج "الأستاذ مفيد عايش" للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

ماعت

تستضيف مؤسسة ماعت للسلام والتنمية لحقوق الإنسان، أسرة مسلسل "الأستاذ مفيد عايش"، وذلك في مبادرة هي الأولى من نوعها؛ لإنتاج عمل فني درامي للتوعية بالعملية الانتخابية، والذي يعد أول دراما إنتاجها خصيصا لرفع الوعي الانتخابي لجماهير الدراما المصرية، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2018 في تمام الساعة 6 مساء.

ويشارك في المؤتمر الصحفي نجوم العمل الإذاعي، وعلى رأسهم الفنانة القديرة مديحة حمدي والفنان طارق الدسوقي، والفنان محمد عبد الجواد والفنان خالد الذهبي، حيث يتم الكشف عن فكرة المسلسل وموعد الانتهاء من تسجيل حلقاته وطرق إذاعتها على الترددات الإذاعية.

كما يتضمن المؤتمر حوار مفتوح بين المشاركين من جانب، وأبطال العمل ومسئولي ماعت من جانب آخر.

يذكر أن مؤسسة ماعت، سبق وأن استخدمت الفن المسرحي والكاريكاتير في التوعية بقضايا وآليات حماية حقوق الإنسان، وهو ما دعاها للتعاون مع نجوم وصناع الدراما؛ لإنتاج المسلسل الجديد الذي سيقدم المعرفة الانتخابية للناس من خلال عمل مشوق.

أخبار متعلقة

"ماعت": قرار ترامب مثال على نظرة القوى الكبرى لحقوق الإنسان

"ماعت": قرار ترامب مثال على نظرة القوى الكبرى لحقوق الإنسان

قالت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن العالم يحتفل بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان بعد أيام قليلة من قيام الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها القو
"ماعت" تنظم مؤتمرا حول "تحسين السياسات العامة" 24 ديسمبر

"ماعت" تنظم مؤتمرا حول "تحسين السياسات العامة" 24 ديسمبر

تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المؤتمر الختامي لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، الأحد المقبل 24 ديسمبر 2017
رئيس مؤسسة ماعت: المنظومة الأممية فشلت في تحقيق العدالة المنشودة

رئيس مؤسسة ماعت: المنظومة الأممية فشلت في تحقيق العدالة المنشودة

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤتمرا تحت عنوان "من جنيف إلى القاهرة والعكس.. حصاد الاستعراض الدوري الشامل"، أمس الأول، في ختام مشروع الاستعراض ا
"ماعت" ترصد تطورات العملية الانتخابية بعد إعلان المواعيد الرسمية

"ماعت" ترصد تطورات العملية الانتخابية بعد إعلان المواعيد الرسمية

أصدر مرصد الانتخابات الرئاسية بمؤسسة ماعت تقريره الثالث لرصد المناخ المحيط بالعملي الانتخابية، وذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات والجدول الكامل

التعليقات

أحدث الأخبار

مخرج "طلق صناعي": حورية فرغلي "متميزة"..ولم نضع لها لمسة مكياج بالفيلم

مخرج "طلق صناعي": حورية فرغلي "متميزة"..ولم نضع لها لمسة مكياج بالفيلم

"الصحفيين" تمد فترة الاشتراك بمشروع العلاج للمرة الثالثة والأخيرة

"الصحفيين" تمد فترة الاشتراك بمشروع العلاج للمرة الثالثة والأخيرة

إبراهيم عيسى: السادات انتصر للشاب المتزمت والإخوان

إبراهيم عيسى: السادات انتصر للشاب المتزمت والإخوان

بسمة وهبة: أيمن نور سرق أموال "الشرق" للعب القمار.. "اللهم لا شماتة"

بسمة وهبة: أيمن نور سرق أموال "الشرق" للعب القمار.. "اللهم لا شماتة"

موجز الـ3 صباحا| ضبط شبكة لذبح الحمير وتوزيع لحومها في الخانكة

موجز الـ3 صباحا| ضبط شبكة لذبح الحمير وتوزيع لحومها في الخانكة

اختيارات الوطن

6 مشاهد "أكشن" بكرداسة.. ملثمون يختطفون طالبين لطلب مليون جنيه فدية

6 مشاهد "أكشن" بكرداسة.. ملثمون يختطفون طالبين لطلب مليون جنيه فدية

مي عز الدين وغادة عبد الرازق تنشران وثيقة خلع زينة من أحمد عز

مي عز الدين وغادة عبد الرازق تنشران وثيقة خلع زينة من أحمد عز

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد ابتداء من الجمعة ولمدة أسبوع

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد ابتداء من الجمعة ولمدة أسبوع

بالفيديو| ظاهرة فلكية تؤثر على الحالة المزاجية لـ4 أبراج.. تعرف على الأسباب

بالفيديو| ظاهرة فلكية تؤثر على الحالة المزاجية لـ4 أبراج.. تعرف على الأسباب

"كلب الست" و"أخطبوط نيكولاس كيدج" و"نمور تايسون".. حب من نوع آخر

"كلب الست" و"أخطبوط نيكولاس كيدج" و"نمور تايسون".. حب من نوع آخر

الأكثر قراءة

عاجل