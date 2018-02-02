"ماعت" تنتج "الأستاذ مفيد عايش" للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

تستضيف مؤسسة ماعت للسلام والتنمية لحقوق الإنسان، أسرة مسلسل "الأستاذ مفيد عايش"، وذلك في مبادرة هي الأولى من نوعها؛ لإنتاج عمل فني درامي للتوعية بالعملية الانتخابية، والذي يعد أول دراما إنتاجها خصيصا لرفع الوعي الانتخابي لجماهير الدراما المصرية، وذلك يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2018 في تمام الساعة 6 مساء.

ويشارك في المؤتمر الصحفي نجوم العمل الإذاعي، وعلى رأسهم الفنانة القديرة مديحة حمدي والفنان طارق الدسوقي، والفنان محمد عبد الجواد والفنان خالد الذهبي، حيث يتم الكشف عن فكرة المسلسل وموعد الانتهاء من تسجيل حلقاته وطرق إذاعتها على الترددات الإذاعية.

كما يتضمن المؤتمر حوار مفتوح بين المشاركين من جانب، وأبطال العمل ومسئولي ماعت من جانب آخر.

يذكر أن مؤسسة ماعت، سبق وأن استخدمت الفن المسرحي والكاريكاتير في التوعية بقضايا وآليات حماية حقوق الإنسان، وهو ما دعاها للتعاون مع نجوم وصناع الدراما؛ لإنتاج المسلسل الجديد الذي سيقدم المعرفة الانتخابية للناس من خلال عمل مشوق.