يهاجم أيمن نور وينفي علاقته بـالشريف.. ملخص لقاءات "موسى" التلفزيونية

على ما يبدو أن يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الماضي، لم يكن يوما فارقا في مسار انتخابات رئاسة الجمهورية فقط، بل للمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والذي أعلن ترشحه، حيث بحثت القنوات الفضائية عنه ليقوم بعمل مداخلات معها بعد غياب عنها منذ أزمته مع أيمن نور.

موسى مصطفى موسى كانت له آراء حول السياسة الخارجية -حال فوزه بالانتخابات- حيث قال إن "دُويلة قطر ما هي إلا واجهة للولايات المتحدة الأمريكية"، لافتًا إلى أنها صناعة أمريكية خالصة، ولها أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة، هدفها التحريض على الدول العربية.

وأشار موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدي البلد"، إلى أنه ملتزم بقرار الشعب المصري في التعامل مع الإخوان الإرهابية و"دويلة قطر"، علاوة على منع الإعلاميين الإرهابيين التابعين لهم، مرددًا: "قطر مجرد ذبابة ولازم نخلص منها".

وأوضح المرشح المحتمل حينها، أن الإرهاب الذي تشهده مصر، هو جزء من منظومة دولية تتطلب تكاتفا مجتمعيا وزيادة مستوى الوعي لدى المواطنين، وتعاونا بين الدولة وسلطاتها ومؤسساتها من جهة، وبين المواطنين من جهة أخرى "حتى ننجح في حصار الإرهاب والقضاء عليه".

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، قال موسى، خلال المؤتمر الصحفي إن هذه المسألة تمثل منظومة سياسية تتطلب هدوءا في التعامل معها استنادا إلى قاعدة من عدم التهاون في الحقوق المصرية، موضحا أن كافة الأطراف، سواء أكانت إثيوبيا أو مصر، تسعى لتحقيق مصالحها، غير أن تحقيق المصالح لا يجب أن يكون على حساب الإضرار بالآخرين، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يتم السماح بوقوع ضرر بمصر وشعبها وحقوقها.

وذكر "موسى" أنه سيسعى حال انتخابه إلى التحرك في كافة الاتجاهات والأبعاد لحماية المصالح المصرية، وعدم السماح بتعريض الأمن القومي المصري للخطر من أي دولة أو جهة، مشيرا إلى أن تقوية الموقف الاقتصادي الداخلي لمصر يساهم بقوة في التصدي للتهديدات الخارجية التي تتعرض لها.

ونفى موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة الاتهامات الموجهة له، بلعب دور في الحشد لموقعة الجمل إبان ثورة 25 يناير 2011، واصفا هذه الاتهامات بالكلام الفارغ بحسب وصفه.

وقال "موسى" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء الاثنين الماضي، إن ما يشاع عن استخدامه من قبل صفوت الشريف القيادي في الحزب الوطني المنحل قبل ثورة 25 يناير؛ لإثارة الفتن في الأحزاب السياسية المختلفة كلام لا أساس له من الصحة.

وأشار رئيس حزب الغد إلى حرصه على منافسة حقيقية جدية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نافيا ما تردد عن تلقيه اتصالات من قبل أجهزة بالدولة لخوض الانتخابات المقبلة.

ونفى أيضا الاتهامات الموجهة إليه من أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، بعدم حصوله على مؤهل عالٍ يسمح له بالترشح في الانتخابات الرئاسية.

وقال "مصطفى" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم"، مساء يوم الاثنين، إن ما قاله أيمن نور عن حصوله على شهادة من معهد فني صناعي بالجزائر كلام عارٍ تماماً من الصحة، لافتًا إلى حصوله على شهادة هندسة معمارية من فرنسا تفوق الماجستير.

وطلب رئيس حزب الغد من أيمن نور، أن يقدم ما لديه من أدلة عن تخرجه في معهد فني صناعي بالجزائر، نافيا ما تردد عن وجود أحكام قضائية صدرت ضده تحول دون ترشحه في الانتخابات الرئاسية.