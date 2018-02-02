موجز الـ3 صباحا| ضبط شبكة لذبح الحمير وتوزيع لحومها في الخانكة

تنشر "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الساعات الـ3 الماضية، حيث تمكنت أجهزة الأمن ومديرية الطب البيطري بالقليوبية، من ضبط شبكة لتوزيع لحوم الحمير على محلات المأكولات.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للأجهزة الرقابية، بقيام شبكة خطيرة بالاتجار في لحوم الحمير، وتخزينها وتوزيعها بمخزن، وثلاجة بعزبة الأبيض بأبو زعبل.

وعلى الفور تم مداهمة المخزن وضبط 7 حمير مذبوحة، ومسلوخة ومقطعة بإحدى الثلاجات داخل المخزن بإجمالي وزن نصف طن.

كما تم تحرير 7 محاضر ضد جزارين بمدينة الخانكة، لعرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كميات حوالى 100 كيلو من اللحوم الفاسدة.

من جهته، شارك العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الخميس، في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لهذا العام.

وأقيم الحفل الختامي في القرية السعودية للإبل في الصياهد الجنوبية، في مدينة الرياض، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وتفاعل الملك سلمان مع رقصة العرضة السعودية، وطلب السيف حتى يشارك في حفل اختتام المهرجان، وفقًا لـ"سبوتنيك".

واستقبل الملك فور وصوله إلى المهرجان، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، المشرف العام على نادي الإبل، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن عبدالله السماري، وعدد من المسؤولين.

​وعقب وصول الملك سلمان، دشن سباقات الهجن، وشهد الحفل الختامي تكريم خادم الحرمين الفائزين بجوائز المهرجان.

ضبط شبكة لذبح الحمير وتوزيع لحومها على المحلات في الخانكة

بالفيديو الملك سلمان يطلب السيف ويرقص "العرضة"

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