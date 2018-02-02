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الوطن

موجز الثالثة| السيسي يشيد بـ"هضبة الجلالة البحرية".. واجتماع بـ"الوفد"

منذ 40 دقيقة
كتب: هبة وهدان
موجز الثالثة| السيسي يشيد بـ"هضبة الجلالة البحرية".. واجتماع بـ"الوفد"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثالثة عصرًا، وفيها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم مشروع هضبة الجلالة البحرية.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، من ضبط الكثير من المشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتواصل نخبة من الأطباء وأطقم التمريض في القوات المسلحة، تقديم الرعاية الطبية ومتابعة الحالة الصحية، لمصابي العمليات الإرهابية في مدينة بنغازي الليبية.

وعقد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، اجتماعا مساء أمس مع كل من فؤاد بدراوي، السكرتير العام السابق لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا السابقين المفصولين من الحزب، في مقدمتهم المهندس مصطفى رسلان، ومحمود علي، وعصام شيحة، وذلك بمدينة 6 أكتوبر، للتشاور وبحث المصالحة معهم قبل انتخابات رئاسة الحزب المقرر إجراؤها مايو المقبل.

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