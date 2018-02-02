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الوطن

اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "المعلم المتحرف المعتمد" بنجع حمادي

منذ 7 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "المعلم المتحرف المعتمد" بنجع حمادي

مجلس نقابة المعلمين

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات البرنامج التدريبي "المعلم المحترف المعتمد" ضمن مبادرة "مصر الحياة والعمل 2020" في نجع حمادي بمحافظة قنا، والتي أقيمت في الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير الجاري، وذلك في إطار التعاون بين اتحاد المعلمين العرب برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وبورد المملكة المتحدة للتدريب Uk Training Board.

وأعرب الدكتور ياسر أحمد خلف مدير تطوير الأعمال ببورد المملكة المتحدة للتدريب بالشرق الأوسط Uk Training Board، عن شكره لنقابة المعلمين بنجع حمادي برئاسة شاكر أبوبكر وأعضاء النقابة وفريق التدريب على دورهم البارز والفعال في إنجاح المبادرة، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن برنامج تدريبي أخر بنجع حمادي نظراً للإقبال الشديد على برنامج "المعلم المحترف المعتمد" هناك.

وأكد شاكر أبو بكر نقيب المعلمين بنجع حمادي، أن من أهم عوامل النجاح التي تحققت أثناء تدريب معلمي نجع حمادي هو المصداقية والموضوعية في التعامل مع المتدربين، وذلك بجودة التنظيم والمادة العلمية العالمية التي تواكب متطلبات العصر وخلافه.

وأكد الدكتور محمد عبدالنور استشاري التدريب باتحاد المعلمين العرب، أنه عقب انتهاء التدريب، تم عقد الاختبار النهائي للبرنامج التدريبي، مشيرا إلى أنه من سيجتاز الاختبار بنسبة 60% سيحصل على شهادة من اتحاد المعلمين العرب موثقة من وزارة الخارجية المصرية، وشهادة الاعتماد من بورد المملكة المتحدة للتدريب.

يذكر أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور هي : "استخدام علم النفس الفسيولوجي في التعليم المتميز - أنماط تفكير المتعلمين - خلق بيئة متوافقة مع ذاكرة المتعلمين - إدارة التوتر (الضغط النفسي) - المهارات الحياتية واللازمة للمتعلمين - تقويم عملية التعلم - التخطيط السليم للعملية التعليمية - تحقيق بهجة التعلم وإثارة الدهشة للمتعلمين - استكشاف التكنولوجيا لجذب الانتباه - إتقان المتعلم لمهارات التعلم".

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