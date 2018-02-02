إسكان الوادي الجديد يستكمل إنشاء سوق 25 يناير بالخارجة

قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه يجرى استكمال العمل في مشروع منافذ البيع لشباب الخريجيين بحي 25 يناير التابع لمدينة الخارجة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي مليون و350 ألف جنيه.

وأكد في بيان صحفي، الانتهاء من تنفيذ حوالي 90% من حجم الأعمال في المشروع ومن المقرر أن يجري تسلم المشروع خلال الشهر الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الاسكان، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والدهانات وجار الانتهاء من المرحلة النهائية للتشطيب الخاص بمنافذ البيع والتي أنشئت لخدمة سكان حي 25 يناير لاستكمال الخدمات الأساسية بالحي المنشأ حديثا والتوسعات الجار إنشائها فيه، وأنه يجرى استكمال تنفيذ باقي المشروعات الخدمية على مستوى المراكز والقرى وفقا لخطة المديرية بالتعاون مع الجهات المختصة.