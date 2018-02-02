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الوطن

وصول 906 رؤوس عجول حية لميناء سفاجا وتداول 104 آلاف طن بضائع

منذ 20 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
وصول 906 رؤوس عجول حية لميناء سفاجا وتداول 104 آلاف طن بضائع

ارشيفية

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة "تراست1" وعلى متنها 906 رأس عجول حية قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية.

وبدأت الجهات المختصة بالميناء في اتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وحجرها بمحجر بيطري الغردقة.

ويستقبل الميناء السفينة Concebtin Light وعلى متنها 50 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند والسفينة "الحرية2" وعلى متنها 29 شاحنة بينما تغادر السفينة Heln Star وعلى متنها 54 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين بوسيدون إكسبريس والنوى إكسبريس وعلى متنهم 18 راكبا و166 شاحنة و8 سيارات.

شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهي الرياض، بوسيدون إكسبريس، النوى إكسبريس وعلى متنهم 579 راكبا و121 شاحنة بضائع و26 شاحنة عفش ركاب و34 سيارة وغادرت السفينة الرياض وعلى متنها 282 راكبا و5 شاحنات بضائع و37 سيارة.

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