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الوطن

مستشار خامنئي: يجب على أمريكا الخروج من منطقة شرق الفرات

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
مستشار خامنئي: يجب على أمريكا الخروج من منطقة شرق الفرات

صورة أرشيفية

أكد "علي أكبر ولايتي"، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لشؤون السياسة الخارجية، ضرورة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة شرق الفرات في سوريا، جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر لدعم فلسطين في مدينة مشهد مساء أمس الخميس، حسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء الإيرانية.

وأوضح ولايتي أن الولايات المتحدة تخطط لتمزيق بلدان المنطقة، مشيرا إلى أن الأمريكيين لن ينجحوا في تقسيم سوريا، لافتا إلى أنه على الأمريكيين أن يخرجوا لوحدهم من منطقة شرق الفرات، أو أن إيران ستجبرهم على الخروج، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وتطرق ولايتي إلى ادعاءات انتقال تنظيم داعش الإرهابي إلى أفغانستان، وقال "إذا سمحنا بوجود داعش في أفغانستان، فإن حدودنا الممتدة على طول 900 كيلومتر ستقع تحت الخطر، إلا أننا لن نسمح بأمر كهذا". وذكر ولايتي أن اليمن سيتحول إلى فيتنام أخرى في حال بقاء المملكة العربية السعودية فيه، على حد تعبيره.

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