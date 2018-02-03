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الوطن

مواطن لبرنامج "آخر الأسبوع": "روحت أصرف التموين قالولي إنت ميت"

اليوم AM 12:47
كتب: خالد الأسمر
مواطن لبرنامج "آخر الأسبوع": "روحت أصرف التموين قالولي إنت ميت"

بطاقة التموين

قال أحد المواطنين ادعى أن اسمه إبراهيم سيد، إنه منذ عامين تقدم لصرف بطاقة التموين من البقال ولكنه فوجئ به يقول له إن هناك شخص تم إزالته من البطاقة، وأنه سيتم الصرف لشخصين فقط، وليس لـ3 أشخاص "هو وزوجته وابنه".

وأضاف سيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا يحيى ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه مع مراجعة مكتب التموين التابع له قالت له موظفة المكتب أنه تم إزالة اسمه بسبب وفاته.

وأشار المتصل إلى أنه بعد العديد من الإجراءات تم قيده مرة أخرى، وبعد شهر من صرف مقرره كاملا فوجئ بالشهر الذي تلاه بأن اسمه تم إزالته مرة أخرى بسبب الوفاة، مضيفا أنه إلى الآن مثبت على قوائم الوفيات.

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