14 مارس.. "التنمية رؤية وطن وإرادة شعب" بمشاركة 4 دول في بورسعيد

قال الدكتور عبد الله محمود مدير وحدة الجودة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد وسكرتير عام المؤتمر الذي ينظمه المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالتنسيق مع كلية الآداب بجامعة بورسعيد بعنوان "التنمية رؤية وطن.. وإرادة شعب" والذي يتناول المشروعات القومية ودورها الاجتماعي في تنمية المجتمع العربي وذلك في الفترة من 14 إلى 15 مارس القادم برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

تشارك فيه أربع دول عربية وأجنبية أعلنت مشاركتها في المؤتمر بأربعة أبحاث هي العراق وليبيا والسعودية والسويد، بالإضافة إلى تسعة باحثين من جامعات مصر، وتدور محور أبحاث المؤتمر حول المشروعات القومية في عالمنا العربي التي تعد أداة فاعلة لو أحسن استخدامها في تطوير المجتمع وتنميته، بل إن تلك المشروعات القومية تعد فاطرة التنمية، ما يجعل كل قطاعات المجتمع تلتف حولها، على الرغم من أن تاريخ مجتمعاتنا العربية زاخر بكثير من الأمثلة في إنشاء المشروعات القومية إلا أنه لم تستثمر هذه المشروعات الاستثمار الصحيح.

وأضاف الدكتور عبد الله أن المؤتمر يتيح للمشاركين عرض نماذج من المشروعات القومية الناجحة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية وأيضاح ما حققته من دور اجتماعي في عملية التنمية، وتناول الجوانب الاجتماعية والإنسانية التي يمكن أن تؤثر في هذه المشروعات وهو ما تحققه محاور المؤتمر التي تتناول تاريخ المشروعات ودور علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في أعداد وتأهيل الشباب ودور الإعلام وشيكات التواصل الاجتماعي والعصر الرقمي في دعم المشروعات، ودور ذوي الاجتياجات الخاصة والمرأة والشباب فيها، والعائد الاقتصادي والاجتماعي وإسهامات القطاع الأعلى ودور مشروع محور قناة السويس ومدينة نيوم الذي يربط بين الأردن والسعودية ومصر كأحد المشروعات الرائدة ومستقبلها كوصفها فاطرة التنمية في الوطن العربي.

وأضاف أن المؤتمر ما زال يتلقى ملخصات البحوث حتى منتصف فبراير المقبل.