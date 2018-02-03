متحدث "التموين": قواعد بيانات الوزارة مرتبط بالداخلية

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن قواعد البيانات الخاصة ببطاقات التموين مرتبطة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا يحيى ببرنامج "أخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور" أن مشكلة المواطن الذي وجد نفسه "متوفي" خلال صرفة لمقرراته التموينية قد تعود لخطأ ما بقاعدة البيانات لدى وزارة الداخلية.

ودعا رمضان، المواطن إلى أن يقوم بزيارته بوزارة التموين للنظر في مشكلته أو التواصل مع وكيل الوزارة التابع له بمحافظته للتوصل إلى حل إلى مشكلته.