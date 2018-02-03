قالت مصادر بحزب الغد إن الأغنية الدعائية المتداولة للمرشح الرئاسي المحتمل المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، والتي اقتبست ألحانها من أغنية "مصر اليوم في عيد" للمطربة الراحلة شادية، ليست الأغنية الرسمية للحملة، ولكنها مجرد إهداء ليس أكثر.

وأضافت المصادر لـ"الوطن": "الذي أهدى الأغنية للحملة هو سيد محمود عبيدو، نائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، وأعدها بشركة الإنتاج المملوكة له، حيث تم إخراجها عبر (ميكسر) وهو الذي قام بتأليف كلماتها ووزعها ومن قاموا بالغناء هم بعض من العاملين بالشركة وأهداها للحملة أمس"، مشيرة إلى أن الحملة الرسمية للمهندس موسى مصطفى موسى لم تطلب منه إنتاج الأغنية، لكنه نفَّذها وأهداها للحملة.

وأكدت المصادر أنها ليست الأغنية الرسمية للحملة الرئاسية للمهندس موسى مصطفى موسى، وهي لم تتعدَ وصف "الإهداء"، حيث إن الحملة تتواصل مع عدد من الفنانين والمطربين البارزين لأداء الأغنية الرسمية، وتوجد بعض العروض من آخرين يناقشها المكتب التنفيذي للحملة الرسمية.

وكانت افتتاحية الأغنية: "ياولاد البلد قوموا يالا انتخبوا رئيسنا الحر راح نختار موسى مصطفى موسى هو رئيسنا الحر".