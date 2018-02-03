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الوطن

بكري: "مواطن راح الشهر العقاري يعمل توكيل للسيسي قالوا له لأ"

اليوم AM 02:31
كتب: خالد الأسمر
بكري: "مواطن راح الشهر العقاري يعمل توكيل للسيسي قالوا له لأ"

بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدولة قامت بعمل توكيلات لمرشحين ليدخلوا الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك بعض المواطنين ذهبوا خصيصا وبمساندة صريحة من الدولة للشهر العقاري لعمل توكيلات لخالد علي أو لحمدين صباحي وهذا باعتراف خالد علي شخصيا.

وأشار بكري إلى أن أحد المواطنين بدائرة حلوان حكى له أنه تقدم لعمل توكيل لـ"السيسي" ولكنه فوجئ أنهم قالوا "لو عاوز تعمل توكيل لخالد علي أو حمدين نعملك إنما السيسي لا".

وتابع بكري قائلا إن الدولة كانت مهمومة بنزول أكثر من مرشح في الانتخابات المقبلة في مواجهة الرئيس السيسي.

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