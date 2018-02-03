موجز الثالثة| السيسي يتجه لعمان.. واكتشاف أثري جديد

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثالثة عصرًا، حيث قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيبدأ زيارة إلى الإمارات، بعد انتهاء زيارتِه لسلطنة عمان.

كما قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الكشف الأثري الجديد في الهرم، اليوم، لن يكون آخر اكتشافات 2018، مؤكدًا أنه سيعلن خلال أسابيع عن اكتشاف أثري جديد يتوج به عامي الاكتشافات.

ونفى المتحدث بإسم مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، ما نشرته إحدى الصحف الخاصة، بتاريخ 31 يناير الماضي، عن تصريحات نسبتها إلى "مصدر أمني"، زعم فيها أنّ قطاع الأمن الوطني، رصد نحو 300 موظف مدني في وزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

كما أعلنت الشرطة البريطانية، سقوط عدد من المصابين إثر إطلاق نار في مدينة ماسيراتا وسط البلاد، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يتجه لأبوظبي بعد انتهاء زيارته لعمان

وزير الآثار: الإعلان عن اكتشاف جديد خلال أسابيع

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عاجل سقوط عدد من المصابين إثر إطلاق نار في بريطانيا

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