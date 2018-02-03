تسجيل الدخول

الوطن

موجز الثالثة| السيسي يتجه لعمان.. واكتشاف أثري جديد

اليوم PM 02:58
كتب: هبة وهدان
موجز الثالثة| السيسي يتجه لعمان.. واكتشاف أثري جديد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثالثة عصرًا، حيث قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيبدأ زيارة إلى الإمارات، بعد انتهاء زيارتِه لسلطنة عمان.

كما قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن الكشف الأثري الجديد في الهرم، اليوم، لن يكون آخر اكتشافات 2018، مؤكدًا أنه سيعلن خلال أسابيع عن اكتشاف أثري جديد يتوج به عامي الاكتشافات.

ونفى المتحدث بإسم مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، ما نشرته إحدى الصحف الخاصة، بتاريخ 31 يناير الماضي، عن تصريحات نسبتها إلى "مصدر أمني"، زعم فيها أنّ قطاع الأمن الوطني، رصد نحو 300 موظف مدني في وزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

كما أعلنت الشرطة البريطانية، سقوط عدد من المصابين إثر إطلاق نار في مدينة ماسيراتا وسط البلاد، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يتجه لأبوظبي بعد انتهاء زيارته لعمان

وزير الآثار: الإعلان عن اكتشاف جديد خلال أسابيع

"الداخلية" تنفي مزاعم وجود 300 موظف إخواني في الوزارة

"العامة للاستعلامات": قضايا إقليمية وتعزيز العلاقات بقمة السيسي وقابوس

عاجل انفجار في معمل بإيران.. ومصرع شخصين وإصابة 5 آخرين

عاجل سقوط عدد من المصابين إثر إطلاق نار في بريطانيا

الإدارية العليا" تؤجل نظر طعن إلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكة"

طرق سداد وحجز الوحدات السكنية للعاملين في الخارج

بالصور انطلاق قافلة "مصر خالية من روماتيزم القلب" في كوم أمبو بأسوان

بالصور "عنيك في عنينا" تبدأ مكافحة العمى بالغربية

الهلال الأحمر: إغاثة ضحايا حادث "صحراوي المنيا" وصرف معونات

المترو: نواصل الحملات الأمنية لمواجهة المتسولين والباعة الجائلين

بنك ناصر: قصر المستندات المطلوبة لقرض "مستورة" على بطاقة الرقم القومي

رئيس "اقتصادية النواب": الحكومة بدأت في خطة تحويل مصر إلى دولة منتجة

تأجيل محاكمة متهمي "داعش الصعيد" للغد

إدارة المرور تطلق حملة لتوعية السائقين بـ"مسافة أمان"

 

أخبار متعلقة

المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يتجه لأبوظبي بعد انتهاء زيارته لعمان

المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يتجه لأبوظبي بعد انتهاء زيارته لعمان

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيبدأ زيارة إلى الإمارات، بعد انتهاء زيارتِه لسلطنة عمان.
زيادة التبادل التجاري ومكافحة الإرهاب على رأس اولويات السيسي وقابوس

زيادة التبادل التجاري ومكافحة الإرهاب على رأس اولويات السيسي وقابوس

يتوجه الرئيس السيسي، غدًا الأحد في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان وهي المرة الأولى له منذ مجيئه على رأس السلطة في مصر.
نائب: السيسي أنقذ مصر من مصير مجهول.. واللي ميشوفه إنجازاته "أعمى"

نائب: السيسي أنقذ مصر من مصير مجهول.. واللي ميشوفه إنجازاته "أعمى"

قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق، إنّ من لا يشاهد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تحققت على الأرض
"العامة للاستعلامات": قضايا إقليمية وتعزيز العلاقات بقمة السيسي وقابوس

"العامة للاستعلامات": قضايا إقليمية وتعزيز العلاقات بقمة السيسي وقابوس

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط غدًا الأحد بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وتأتي زيارة السيسي للسلطنة كأول زيارة له منذ توليه مهام منصبه،
بالفيديو| إعلامي: "اللي مش هيتكلم عن السيسي باحترام هضربه بالحذاء"

بالفيديو| إعلامي: "اللي مش هيتكلم عن السيسي باحترام هضربه بالحذاء"

شن الإعلامي عبدالناصر زيدان، هجومًا عنيفًا على معارضي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إنهم لا يتعدون الـ100 ألف مواطن.
الخولي: السيسي جاء منقذا لمصر.. وكنت أتمنى وجود مرشحين يُعتد بهم

الخولي: السيسي جاء منقذا لمصر.. وكنت أتمنى وجود مرشحين يُعتد بهم

قال المفكر والكاتب محمد الخولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء منقذا لمصر.

التعليقات

أحدث الأخبار

محافظ الجيزة يشارك في احتفالية اكتشاف مقبرة "حتبت" بالأهرام

محافظ الجيزة يشارك في احتفالية اكتشاف مقبرة "حتبت" بالأهرام

موسكو تندد "بالطابع الحربي" لتقرير حول السياسة النووية الأمريكية

موسكو تندد "بالطابع الحربي" لتقرير حول السياسة النووية الأمريكية

حي بولاق يوزع ملصات على أهالي "ماسبيرو" عن موعد بدء هدم العقارات

حي بولاق يوزع ملصات على أهالي "ماسبيرو" عن موعد بدء هدم العقارات

برلماني سوري: روسيا نبهت منذ أكثر من شهر لهجوم إرهابي بغاز السارين

برلماني سوري: روسيا نبهت منذ أكثر من شهر لهجوم إرهابي بغاز السارين

محافظ الشرقية: تقنين وضع 20 محطة تقوية شبكة المحمول

محافظ الشرقية: تقنين وضع 20 محطة تقوية شبكة المحمول

اختيارات الوطن

طرق سداد وحجز الوحدات السكنية للعاملين في الخارج

طرق سداد وحجز الوحدات السكنية للعاملين في الخارج

"حتبت" آخر اكتشافات الأسرة الخامسة.. عصر معابد الشمس ونصوص البعث

"حتبت" آخر اكتشافات الأسرة الخامسة.. عصر معابد الشمس ونصوص البعث

المواقع الإباحية تبدأ سياسات جديدة تثير مخاوف روادها.. احذروا زيارتها

المواقع الإباحية تبدأ سياسات جديدة تثير مخاوف روادها.. احذروا زيارتها

بالفيديو| شيرين ترفض غناء "مشربتش من نيلها": حرمت أتكلم في السياسة

بالفيديو| شيرين ترفض غناء "مشربتش من نيلها": حرمت أتكلم في السياسة

السباق إلى الرئاسة ينتظر 29 إجراءً من "الوطنية للانتخابات"

السباق إلى الرئاسة ينتظر 29 إجراءً من "الوطنية للانتخابات"

الأكثر قراءة

عاجل