بدء التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي بالمراغة في سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي الثالثة التي تقع بجوار نقطة تفتيش مرور المراغة بمدينة المراغة، تمهيدا لتشغيل المحطة خلال شهر فبراير الجاري وتوصيل الخدمة للمواطنين والتي سيستفيد منها 80% من أهالي مدينة المراغة، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محمد إمبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة أنه تم البدء في التشغيل التجريبي للمحطة للتأكد من قوة الدفع بها تمهيدا لتشغيلها خلال أيام قليلة وفقا للتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا على أهمية تلك المحطة التي تخدم 80% من أهالي مدينة المراغة، وسوف يتم خدمة المدينة بالكامل عقب الانتهاء من استكمال الوصلة الأخيرة التي تبدأ من كوبري الضياع القديم حتى ناحية الضياع الشرقية.

وشدد المحافظ على مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسرعة رفع مخلفات الحفريات وتمهيد الطرق وتسويتها لتحقيق السيولة المرورية والعمل على راحة المواطنين.