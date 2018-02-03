حي شرق الإسكندرية يشن حملة لإزالة الإشغالات بمنطقة "سموحة"

شنت إدارة إشغال الطريق بحي شرق في الإسكندرية، برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحي، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين، التي تشغل الطريق العام بنطاق الحي، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق المارة والمواطنين.

واستهدفت الحملة شارع ڤيكتور عمانويل أمام مسجد حاتم، وشارع الفردوس، وشارع مصطفى النجار، وشارع النصر جرين بلازا منطقة سموحة، وطريق المحمودية البر القبلي والبحري، وتم رفع عربات الباعة الجائلين، وقامت الحملة برفع إشغالات الكافيهات وجميع المخالفات، ومازالت الحملات مستمرة بنطاق حي شرق.