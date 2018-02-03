تسجيل الدخول

الوطن

الدستورية ترفض دعوى بطلان المادة 11 من لائحة العاملين بهيئة الاستثمار

اليوم PM 03:31
كتب: أحمد ربيع
الدستورية ترفض دعوى بطلان المادة 11 من لائحة العاملين بهيئة الاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادة 11 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، عند التعيين أو إعادة التعيين في الهيئة.

وأقامت المحكمة حكمها،  تأسيسًا على أن الثابت في الأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طبّقت حكم المادة 136 من لائحة شؤون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 140 لسنة 2016 على المدعى في الدعوى الموضوعية، وتمت تسوية حالته الوظيفية على مقتضى ذلك النص، لتصبح أقدميته اعتبارًا من 19/5/1990 تاريخ التحاقه بالعمل لدى الهيئة بموجب عقد مؤقت، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، اعتبارًا من 7/4/2016 تاريخ اعتماد لائحة شؤون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار المشار إليه، الأمر الذي يصير معه الفصل في دستورية النص التشريعي الذي ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع، لا يرتب انعكاسا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، بعد أن تحققت للمدعى فيها مبتغاه منها، ومن ثم تغدو المصلحة في الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

أخبار متعلقة

برلماني: المحكمة الدستورية العليا لها كلمة الفصل في "تيران وصنافير"

برلماني: المحكمة الدستورية العليا لها كلمة الفصل في "تيران وصنافير"

قال النائب أحمد الشرقاوي المتحدث باسم تكتل "25-30" بالبرلمان، إن مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
عاجل| الدستورية العليا: المحكمة تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع سياسي

عاجل| الدستورية العليا: المحكمة تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع سياسي

صرح المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بأن المحكمة تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذو طابع سياسي، وذلك وفقاً لنبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز".
"الدستورية العليا" و"الاتصالات" توقعان بروتوكول تعاون لتطوير المحكمة

"الدستورية العليا" و"الاتصالات" توقعان بروتوكول تعاون لتطوير المحكمة

تعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا صحفيا، غدا، بقاعة المؤتمرات بالمحكمة، على هامش فعاليات
اليوم.."الدستورية العليا" و"الاتصالات" توقعان بروتوكولا لتطوير المحكمة

اليوم.."الدستورية العليا" و"الاتصالات" توقعان بروتوكولا لتطوير المحكمة

تعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا صحفيا، اليوم، بقاعة المؤتمرات بالمحكمة، على هامش فعاليات

التعليقات

أحدث الأخبار

موسكو تندد "بالطابع الحربي" لتقرير حول السياسة النووية الأمريكية

موسكو تندد "بالطابع الحربي" لتقرير حول السياسة النووية الأمريكية

حي بولاق يوزع ملصات على أهالي "ماسبيرو" عن موعد بدء هدم العقارات

حي بولاق يوزع ملصات على أهالي "ماسبيرو" عن موعد بدء هدم العقارات

برلماني سوري: روسيا نبهت منذ أكثر من شهر لهجوم إرهابي بغاز السارين

برلماني سوري: روسيا نبهت منذ أكثر من شهر لهجوم إرهابي بغاز السارين

محافظ الشرقية: تقنين وضع 20 محطة تقوية شبكة المحمول

محافظ الشرقية: تقنين وضع 20 محطة تقوية شبكة المحمول

إليسا ليست الأولى.. فنانين عرب سقطوا على المسرح

إليسا ليست الأولى.. فنانين عرب سقطوا على المسرح

اختيارات الوطن

طرق سداد وحجز الوحدات السكنية للعاملين في الخارج

طرق سداد وحجز الوحدات السكنية للعاملين في الخارج

"حتبت" آخر اكتشافات الأسرة الخامسة.. عصر معابد الشمس ونصوص البعث

"حتبت" آخر اكتشافات الأسرة الخامسة.. عصر معابد الشمس ونصوص البعث

المواقع الإباحية تبدأ سياسات جديدة تثير مخاوف روادها.. احذروا زيارتها

المواقع الإباحية تبدأ سياسات جديدة تثير مخاوف روادها.. احذروا زيارتها

بالفيديو| شيرين ترفض غناء "مشربتش من نيلها": حرمت أتكلم في السياسة

بالفيديو| شيرين ترفض غناء "مشربتش من نيلها": حرمت أتكلم في السياسة

السباق إلى الرئاسة ينتظر 29 إجراءً من "الوطنية للانتخابات"

السباق إلى الرئاسة ينتظر 29 إجراءً من "الوطنية للانتخابات"

الأكثر قراءة

عاجل