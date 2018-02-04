موسى مصطفى موسى: لدي خطط للاستفادة من تعويم الجنيه

كشف المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن حقيقة تصريحاته بأن راتب الشباب في عهده سوف يتجاوز الـ18 ألف جنيه حال نجاحه، موضحًا أن حزب الغد لديه خطط اقتصادية لتحقيق عائد من تعويم الجنيه، على حد قوله.

وأضاف موسى، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن تعويم الجنيه كان عنصرا مؤثرا جدًا في الشارع المصري، وصاحبه رد فعل سلبي من المواطنين بسبب الغلاء في كافة المنتجات، ولكنه يسعى للاستفادة من تعويم الجنيه.

وأشار إلى أنه يرى ضرورة فتح المصانع المغلقة وتُباع بأسهم للشباب، السهم بـ5 آلاف جنيه بالتقسيط على 5 سنوات، مضيفًا: "لو الشاب صدر بألف دولار في الشهر يبقى راتبه 18 ألف جنيه، بخلاف راتبه من الشركة أو المصنع".