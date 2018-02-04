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الوطن

موسى مصطفى موسى: مصر مُستهدفة من قطر وتركيا وأمريكا

اليوم AM 01:10
كتب: محمود البدوي
موسى مصطفى موسى: مصر مُستهدفة من قطر وتركيا وأمريكا

موسى مصطفى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن مصر مستهدفة من عدة دول لديها قدرات مالية عالية للغاية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وتركيا، موضحًا أن قطر تقوم بإيذاء كل جيرانها العرب.

وأضاف موسى، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاذع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه "سيعمل كي تعود مصر على خريطة العالم بأسلوب له وزنه"، موضحًا أن مصر مهيئة لذلك في الفترة المقبلة.

وأشار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى أن الجزء الاقتصادي الذي تقوم به بعض الدول بلي ذراع مصر، من الممكن أن يتغير قريبًا بسبب الاكتشافات البترولية.

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