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الوطن

موسى مصطفى موسى: إنشاء سد النهضة لتوليد الكهرباء حق أصيل لإثيوبيا

اليوم AM 01:36
كتب: محمود البدوي
موسى مصطفى موسى: إنشاء سد النهضة لتوليد الكهرباء حق أصيل لإثيوبيا

موسى مصطفى

كشف المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الغد، عن رؤيته لملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن إثيوبيا عكفت على إنشاء السد من أجل توليد الكهرباء، وهذا يُعد استثمارا داخليا وحقا أصيلا لها.

وأضاف موسى، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أنه لا يجوز أن تّمس إثيوبيا بحصة مصر من المياه، فالدولة لن تقبل بذلك ولا الشعب المصري ولا الجيش المصري، على حد وصفه.

وتابع: "لو إثيوبيا استعملت السد في استثماراتهم الداخلية فقط يبقى ده حق ليهم، ولازم يكون هناك قوة قاسية ومرنة في ذات الوقت خلال التعامل مع بعض الملفات".

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