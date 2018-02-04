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الوطن

بالفيديو| عميد "طب بنها" المستقيل: مستناش في منصبي بعد حادث الأسانسير

اليوم AM 03:46
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| عميد "طب بنها" المستقيل: مستناش في منصبي بعد حادث الأسانسير

حادث الأسانير

علق الدكتور محمود عبدالستار، عميد كلية الطب بجامعة بنها، على تقديمه استقالته بسبب حادث سقوط الأسانسير بمستشفيات جامعة بنها، قائلا: "أنا مستناش في منصبي بعد ما حادث زي ده حصل".

وأضاف عبدالستار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن مدير عام المستشفيات والذي استلم الأسانسير من المهندس المسؤول لن يفهم أي أمور فنية.

وتابع: "أينعم هي مش عملية جراحية لكن إحنا مسؤولين عن المكان كله، وده هيخلي اللي ييجي بعدي يبقى أكتر حرصا، وربنا ميجبش حوادث تاني".

وأكد عبدالصبور، أنه لم يتلق أي ضغوط من أجل تقديم استقالاته، متابعا: "أنا قعدت مع الدكتور سيد القاضي رئيس الجامعة واتفقنا على الخروج من الأزمة".

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