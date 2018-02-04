تسجيل الدخول

الوطن

إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بكفر الشيخ بسبب الشبورة

منذ 17 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بكفر الشيخ بسبب الشبورة

صورة ارشيفية

أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير المرفق، إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي أمام عزبة إسكندر التابعة لمركز كفر الشيخ بمدخل الوحدة المحلية لقرية مسير، بسبب الشبورة المائية، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق الإسعاف، حسب بيان اليوم، بـ10 سيارات لموقع الحادث، وتبين أن المصابين هم: هبة عبدالعليم الشهاوي 32 عاما، وإسلام محمد عبدالنبي 16 عاما، ومطاوع محمد علي 35 عاما (سائق إحدى السيارتين)، بسمة محمد الجريني 35 عاما، هاجر السيد محمد 24 عاما، وأمينة البسيوني 50 عاما، وعبدالغفار شعبان البسيوني 50 عاما، ومحمد مصطفى 54 عاما، وآية سعد 18 عاما، وشيماء عبدالناصر البسيوني 14 عاما، ومحمود حسين 30 عاما، ورضا أحمد موسى 45 عاما، ونادية علي عيسى 14 عاما، وإسماعيل عبدالخالق محمد 53 عاما، ومحمود ممدوح وفا 53 عاما، وترواحت الإصابات بين كسور وكدمات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

أخبار متعلقة

إغلاق محوري بنها الحر و26 يوليو لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية

إغلاق محوري بنها الحر و26 يوليو لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية

قال الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن هناك شبورة مائية على الطرق، وخصوصا الزراعية
الأرصاد: استمرار الشبورة المائية وارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: استمرار الشبورة المائية وارتفاع درجات الحرارة

قال محمود شاهين مدير مركز التحليل للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سوف يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، والذي بدأ منذ أمس، لافتا إلى أنه درحة الحرارة اليوم
"مرور بورسعيد" يحذر المسافرين من الشبورة المائية على الطرق

"مرور بورسعيد" يحذر المسافرين من الشبورة المائية على الطرق

حذرت إدارة مرور بورسعيد المواطنين المسافرين على طرق "بورسعيد- دمياط - الإسماعيلية" من انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية.
"الأرصاد الجوية" تحذر من الشبورة المائية وتطالب السائقين بتوخي الحذر

"الأرصاد الجوية" تحذر من الشبورة المائية وتطالب السائقين بتوخي الحذر

حذر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار شبورة مائية في الصباح الباكر وتكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية
موجز الـ3 صباحا| تفاصيل ضبط ووفاة "عفروتو".. وتحذير من الشبورة المائية

موجز الـ3 صباحا| تفاصيل ضبط ووفاة "عفروتو".. وتحذير من الشبورة المائية

تنشر "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الساعات الـ3 الماضية
وفاة مسن في تصام سيارتين نقل بسبب الشبورة المائية ببورسعيد

وفاة مسن في تصام سيارتين نقل بسبب الشبورة المائية ببورسعيد

انتشرت الشبورة المائية اليوم على طريقي بورسعيد دمياط والإسماعيلية وداخل المحافظة مما تسبب عدم انعدام الرؤية وحرص السيارات والمشاة على السير بحذر خاصة مع ذهاب
بالصور| "المرور" تنظم حركة الطرق السريعة خلال الشبورة المائية

بالصور| "المرور" تنظم حركة الطرق السريعة خلال الشبورة المائية

بدأت قوات الإدارة العامة للمرورة، تفويج السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي وطري
"الأرصاد" تحذر: عودة الشبورة المائية الكثيفة غدا

"الأرصاد" تحذر: عودة الشبورة المائية الكثيفة غدا

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة تعود للظهور مجددا غدا،
إصابة أكثر من 50 شخصا في حادث تصادم قطارين بـ"ساوث كارولينا"

إصابة أكثر من 50 شخصا في حادث تصادم قطارين بـ"ساوث كارولينا"

أعلنت سلطات الطوارئ الأمريكية، اليوم، مصرع شخصين وإصابة أكثر من 50 آخرين بجراح، في حادثة خروج قطار عن مساره
عاجل| 3 قتلى و50 مصابا في حادث تصادم قطارين بولاية كارولينا الأمريكية

عاجل| 3 قتلى و50 مصابا في حادث تصادم قطارين بولاية كارولينا الأمريكية

أعلنت وكالة "رويترز"، في نبأ عاجل لها، سقوط 3 قتلى و50 مصابا في حادث تصادم قطارين بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية
توقف الحركة المرورية بالطريق الزراعي إثر حادث تصادم بسنديون

توقف الحركة المرورية بالطريق الزراعي إثر حادث تصادم بسنديون

تعطلت الحركة المرورية على الطريق الزراعي إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل عند قرية سنديون مركز قليوب في اتجاه بنها-القاهرة.
مصرع 5 شباب من البحيرة في حادث تصادم بالعاصمة الإدارية

مصرع 5 شباب من البحيرة في حادث تصادم بالعاصمة الإدارية

اتشحت قريتا "الغيتة" و"أبوالعدا" بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالسواد حزنا على مصرع 5 من شباب القريتين فى حادث تصادم بين سيارتين، أثناء ذهابهم للعمل بالع
مصرع اثنين وإصابة 6 إثر حادث تصادم في بني سويف

مصرع اثنين وإصابة 6 إثر حادث تصادم في بني سويف

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرين، اليوم، في حادث تصادم سيارتي نقل بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا
تشييع جثامين 11 لقوا حتفهم في حادث تصادم بالمنيا

تشييع جثامين 11 لقوا حتفهم في حادث تصادم بالمنيا

شيع أهالي مركز ملوي في جنوب المنيا، مساء اليوم، جثامين 11 متوفيا من أهالي قرية أبوقلته، والذين توفوا في حادث تصادم بين 5 سيارات بالطريق

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

صندوق استثمار يرفع حصته في "ليسكو مصر" لـ17.88%

صندوق استثمار يرفع حصته في "ليسكو مصر" لـ17.88%

دايملر كرايسلر تعبر عن صدمة حول "أبحاث القردة"

دايملر كرايسلر تعبر عن صدمة حول "أبحاث القردة"

الرئيس الإيراني: العقيدة النووية الأمريكية الجديدة تهديد لروسيا

الرئيس الإيراني: العقيدة النووية الأمريكية الجديدة تهديد لروسيا

ميركل تخوض آخر مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين الديموقراطيين

ميركل تخوض آخر مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين الديموقراطيين

"ميراكو" تتقدم للشطب الاختياري من البورصة المصرية

"ميراكو" تتقدم للشطب الاختياري من البورصة المصرية

اختيارات الوطن

بالفيديو| «تريزيجيه» يسجل هدفين ويقود قاسم باشا للانتصار على اخيسارسبور

بالفيديو| «تريزيجيه» يسجل هدفين ويقود قاسم باشا للانتصار على اخيسارسبور

قصة من المونديال| حكاية مباراة وحيدة خاضتها مصر في "تل أبيب"

قصة من المونديال| حكاية مباراة وحيدة خاضتها مصر في "تل أبيب"

بعد استقالة عميد طب بنها.. القصة الكاملة لـ"أسانسير الموت"

بعد استقالة عميد طب بنها.. القصة الكاملة لـ"أسانسير الموت"

عمانيون يرحبون بالسيسي: أهلا وسهلا وتحيا مصر قلب الأمة النابض

عمانيون يرحبون بالسيسي: أهلا وسهلا وتحيا مصر قلب الأمة النابض

بروفايل| «هادى» فشل «الرئاسة»

بروفايل| «هادى» فشل «الرئاسة»

الأكثر قراءة

عاجل