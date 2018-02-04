إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بكفر الشيخ بسبب الشبورة

أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير المرفق، إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي أمام عزبة إسكندر التابعة لمركز كفر الشيخ بمدخل الوحدة المحلية لقرية مسير، بسبب الشبورة المائية، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق الإسعاف، حسب بيان اليوم، بـ10 سيارات لموقع الحادث، وتبين أن المصابين هم: هبة عبدالعليم الشهاوي 32 عاما، وإسلام محمد عبدالنبي 16 عاما، ومطاوع محمد علي 35 عاما (سائق إحدى السيارتين)، بسمة محمد الجريني 35 عاما، هاجر السيد محمد 24 عاما، وأمينة البسيوني 50 عاما، وعبدالغفار شعبان البسيوني 50 عاما، ومحمد مصطفى 54 عاما، وآية سعد 18 عاما، وشيماء عبدالناصر البسيوني 14 عاما، ومحمود حسين 30 عاما، ورضا أحمد موسى 45 عاما، ونادية علي عيسى 14 عاما، وإسماعيل عبدالخالق محمد 53 عاما، ومحمود ممدوح وفا 53 عاما، وترواحت الإصابات بين كسور وكدمات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.