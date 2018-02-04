انتظام الدراسة في 2749 مدرسة بمحافظة سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، على انتظام سير العملية التعليمية بـ 2749 مدرسة، وهي جميع مدارس المحافظة بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، وهناك لجان من إدارات المتابعة بالديوان العام للمحافظة ومديرية التربية التعليم لمتابعة سير العمل وانتظام العملية الدراسية بأنحاء المحافظة.

ومن جانبه أكد عمرو، شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم، ووزير التربية والتعليم، بشأن الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء زيارة مفاجئة لثلاث مدارس "مدرسة سوهاج الثانوية، ومدرسة الرشاد الابتدائية، ومدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بنين"، وتم التشديد على تسجيل الغياب وتطبيق نسبة 85% حضور كشرط لدخول الامتحان، ومنع تداول المياه الغازية والمنتجات الغذائية داخل المدارس.

وأضاف أنه سيتم فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017/ 2018 اعتبارًا من، يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري، ولمدة 15 يومًا، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، وعلى ولي الأمر تقديم طلب بالمواد التي يرغب التظلم في نتيجتها، مشيرًا إلى أن رسوم السداد للمادة الواحدة 20 جنيهًا، على أن يتم استردادها في حالة صحة التظلم، وستحدد لجنة الاستلام موعد الاطلاع لكل طالب على كراسة الإجابة عقب سداد الرسوم المقررة.