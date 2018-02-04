تسجيل الدخول

الوطن

انتظام الدراسة في 2749 مدرسة بمحافظة سوهاج

منذ 19 دقيقة
كتب: خالد الغويط
انتظام الدراسة في 2749 مدرسة بمحافظة سوهاج

انتظام الدراسة بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، على انتظام سير العملية التعليمية بـ 2749 مدرسة، وهي جميع مدارس المحافظة بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، وهناك لجان من إدارات المتابعة بالديوان العام للمحافظة ومديرية التربية التعليم لمتابعة سير العمل وانتظام العملية الدراسية بأنحاء المحافظة.

ومن جانبه أكد عمرو، شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم، ووزير التربية والتعليم، بشأن الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء زيارة مفاجئة لثلاث مدارس "مدرسة سوهاج الثانوية، ومدرسة الرشاد الابتدائية، ومدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بنين"، وتم التشديد على تسجيل الغياب وتطبيق نسبة 85% حضور كشرط لدخول الامتحان، ومنع تداول المياه الغازية والمنتجات الغذائية داخل المدارس.

وأضاف أنه سيتم فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017/ 2018 اعتبارًا من، يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري، ولمدة 15 يومًا، وذلك بمقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، وعلى ولي الأمر تقديم طلب بالمواد التي يرغب التظلم في نتيجتها، مشيرًا إلى أن رسوم السداد للمادة الواحدة 20 جنيهًا، على أن يتم استردادها في حالة صحة التظلم، وستحدد لجنة الاستلام موعد الاطلاع لكل طالب على كراسة الإجابة عقب سداد الرسوم المقررة.

أخبار متعلقة

الرقابة الإدارية تكتشف مخالفات مراكز "الشباب والصحة والتعليم" بسوهاج

الرقابة الإدارية تكتشف مخالفات مراكز "الشباب والصحة والتعليم" بسوهاج

كشفت جولة الرقابة الإدارية اليوم بمحافظة سوهاج، والتي استهدفت المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، عن وجود عدد من المخالفات، وتبين للرقابة الإدارية أثناء
العشرات من أولياء أمور مدرسة ابتدائية بسوهاج يستغيثون بوزير التربية والتعليم

العشرات من أولياء أمور مدرسة ابتدائية بسوهاج يستغيثون بوزير التربية والتعليم

طالب العشرات من أولياء أمور طلاب مدرسة "الشهداء" للتعليم الأساسي بقرية التحرير التابعة لمركز طما بسوهاج، الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، لمطالبت
السادس مكرر علمي بسوهاج: تلقيت خبر تفوقي من وزير التربية والتعليم

السادس مكرر علمي بسوهاج: تلقيت خبر تفوقي من وزير التربية والتعليم

فرحة غامرة استقبلت بها أسرة الطالب جوزيف مدحت صبحى، بحصوله علي المركز السادس مكرر "علمى علوم" بمجموع 409 علي مستوي الجمهورية.
950 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بسوهاج

950 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بسوهاج

انتظم ما يزيد عن 950 ألف طالب وطالبة في داخل مدارس محافظة سوهاج في 2361 مدرسة داخل 11 إدارة تعليمية.


بالصور| دياب يشعل حفل استقبال الطلاب الجدد بمدارس "الفرير"

بالصور| دياب يشعل حفل استقبال الطلاب الجدد بمدارس "الفرير"

بالصور| دياب يشعل حفل استقبال الطلاب الجدد بمدارس "الفرير"
رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الآثار

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الآثار

نظمت كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي، حفلا لاستقبال الطلاب الجدد، وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية، بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، ثم قدموا أوبر
تأجيل حفل استقبال الطلاب الجدد بأزهر أسيوط حدادا على شهداء الواحات

تأجيل حفل استقبال الطلاب الجدد بأزهر أسيوط حدادا على شهداء الواحات

قررت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، تأجيل احتفال استقبال الطلاب الجدد وتكريم العمداء السابقين والطلاب المتفوقين والذي كان من المقرر إقامته اليوم ال
كلية التربية النوعية تنظم حفلا استقبال الطلاب الجدد بجامعة المنصورة

كلية التربية النوعية تنظم حفلا استقبال الطلاب الجدد بجامعة المنصورة

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، اليوم، حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 2017 – 2018 تحت رعاية الدكتور" محمد حسن القناوى" رئيس جامعة المنصورة
«تربية سوهاج» تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

«تربية سوهاج» تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

«تربية سوهاج» تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

صندوق استثمار يرفع حصته في "ليسكو مصر" لـ17.88%

صندوق استثمار يرفع حصته في "ليسكو مصر" لـ17.88%

دايملر كرايسلر تعبر عن صدمة حول "أبحاث القردة"

دايملر كرايسلر تعبر عن صدمة حول "أبحاث القردة"

الرئيس الإيراني: العقيدة النووية الأمريكية الجديدة تهديد لروسيا

الرئيس الإيراني: العقيدة النووية الأمريكية الجديدة تهديد لروسيا

ميركل تخوض آخر مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين الديموقراطيين

ميركل تخوض آخر مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين الديموقراطيين

"ميراكو" تتقدم للشطب الاختياري من البورصة المصرية

"ميراكو" تتقدم للشطب الاختياري من البورصة المصرية

اختيارات الوطن

بالفيديو| «تريزيجيه» يسجل هدفين ويقود قاسم باشا للانتصار على اخيسارسبور

بالفيديو| «تريزيجيه» يسجل هدفين ويقود قاسم باشا للانتصار على اخيسارسبور

قصة من المونديال| حكاية مباراة وحيدة خاضتها مصر في "تل أبيب"

قصة من المونديال| حكاية مباراة وحيدة خاضتها مصر في "تل أبيب"

بعد استقالة عميد طب بنها.. القصة الكاملة لـ"أسانسير الموت"

بعد استقالة عميد طب بنها.. القصة الكاملة لـ"أسانسير الموت"

عمانيون يرحبون بالسيسي: أهلا وسهلا وتحيا مصر قلب الأمة النابض

عمانيون يرحبون بالسيسي: أهلا وسهلا وتحيا مصر قلب الأمة النابض

بروفايل| «هادى» فشل «الرئاسة»

بروفايل| «هادى» فشل «الرئاسة»

الأكثر قراءة

عاجل