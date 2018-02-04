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الوطن

دايملر كرايسلر تعبر عن صدمة حول "أبحاث القردة"

منذ 12 دقيقة
كتب: محمد متولي
دايملر كرايسلر تعبر عن صدمة حول "أبحاث القردة"

مرسيدس

أعلنت المجموعة الألمانية لصناعة السيارات دايملر كرايسلر، عن صدمتها بعد تداول أخبار حول الاختبارات التي تجريها الشركة والخاصة بعوادم السيارات.

واستأجرت دايملر شركة قانونية بهدف التحقيق في الأبحاث التي نفذتها مجموعة بحثية، والتي موّلت التجارب وتخللها تعريض القردة لعوادم السيارات السامة.

وقالت الشركة إن تلك التجارب قد شكلّت "صدمة من حيث طبيعتها ونتائجها وتطبيقاتها"، حتى قررت فصل أحد أعضاء مجلس المجموعة الأوروبية للبيئة والصحة في قطاع النقل.

ونفت الشركة وجود علاقة لها بتصميم تلك الدراسات، والتي فتحت تحقيقات موسّعة حول الواقعة.

جدير بالذكر أنه قد تأسس مجلس المجموعة الأوروبية للبيئة والصحة بقطاع النقل عام 2007، والذي تلقى دعمًا من صناع السيارات الألمانية فولكس فاجن، ديملر، بي إم دبليو، فيما تم حله في 2017.

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