"الخارجية": الفترة الأخيرة شهدت توترا في العلاقات المصرية- السودانية

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الفترة الأخيرة شهدت توترًا في العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وأنه كان من الضروري أن تعقد قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني.

وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "دي إم سي"، أن لقاء السيسي بعمر البشير شهدت قدر كبير من المكاشفة والمصارحة، حيث تم الاتفاق خلالها على إنشاء هذا الآلية التشاورية التي تتمثل في الاجتماع الرباعي المرتقب بالقاهرة الخميس المقبل.