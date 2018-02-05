بالفيديو| رمضان عبدالمعز: التوبة لا تجوز أثناء الموت

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الندم يعتبر أحد الأركان الأساسية لقبول التوبة، مشيرا إلى أن النبى عليه الصلاة والسلام، قال "الندم توبة".

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التوبة لها أوقات مقررة شرعا، ولا يجوز التوبة أثناء الاستحضار للموت، أو الذين يموتون وهم كفار، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا".