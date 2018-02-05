الحكومة اليوم| مناشدة لشراء "الدواجن المجمدة" وتركيب مليون عداد ذكي

تستعرض "الوطن"، أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وقرارات حكومية، صدرت عن مجلس الوزراء أو القطاعات الحكومية خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن سلسلة "الحكومة اليوم" ومن أهم أحداث أمس الأحد:

الصحة

ناشد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بشراء الدواجن المتجمدة من المجمعات الاستهلاكية، والتأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء، محذرًا أي شخص من شراء دواجن متجمدة من الباعة الجائلين.

الثقافة

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، بسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة دو هوانج لونج، أمس، بمقر وزارة الثقافة بالزمالك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن اللقاء جاء لبحث سُبل توطيد التعاون الثقافي بين مصر وفيتنام، بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الفيتنامية بالقاهرة فو تيان، والسكرتير الأول للسفارة تران تام آن، ومن الجانب المصري حضر الدكتور هشام مراد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.

الكهرباء

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي في مجال العدادات الذكية، لتركيب نحو 250 ألف من العدادات الذكية في نطاق 6 شركات توزيع، فضلاً عن تركيب عدد مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء، بتمويل من هيئة التعاون الدولي اليابانية JICA.

التربية والتعليم

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تحويل مدير مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة، للتحقيق بعدما تبين وجود العديد من السلبيات بالمدرسة.

التعليم العالي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المركز القومي للبحوث، ومزرعة محمد موافي بكفر الشيخ، والتي لها تاريخ طويل في الإنتاج السمكي، بغرض تسويق البحث العلمي.

القوى العاملة

عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتنسيق فيما بين الوزارتين لمتابعة ملف المصريين في الخارج، والاطلاع على بعض القرارات التي تصدر في بعض دول منطقة الخليج، للنظر عن كثب في كيفية التعامل مع هذه القرارات من خلال عدة بدائل، حفاظا على أوضاع المصريين وخاصة العمالة.

التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه البنك المركزي لتخصيص 1.8 مليار دولار لاستيفاء الاحتياطيات الاستراتيجية.

وأضاف المصيلحي، خلال حواره مع الإعلامي عماد الدين أديب، ببرنامج "مصر والعالم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الإنتاج المحلي للقمح يقدر بـ4 مليون طن سنويًا، وأن الاستهلاك من الخبز البلدي المدعم، يقدر بـ9.6 مليون طن، لافتا أن الفرق يتم استيراده من الخارج.

الأوقاف

أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لن يتم استخدام المساجد في المجال السياسي نهائيًا، ولن تُستخدم في الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح أو حزب أو حتى وضع لافتات عليها.

البترول

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن قبل نهاية العام الجاري سيتخطى إنتاج الغاز اليومي 6 مليارات قدم مكعب بدلاً من 5.5 مليار قدم مكعب في الوقت الراهن.

الموارد المائية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس محمد توفيق من منظمة الأرصاد الدولية بمقر ديوان عام الوزارة.

بحث "عبدالعاطي"، خلال الإجتماع أوجه التعاون في مجال عمل المنظمة والخاص بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية.