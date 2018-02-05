البدوي: انتخابات رئاسة "الوفد" 11 مايو المقبل

كشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عن موعد إجراء انتخابات رئاسة الحزب، مؤكدا أنها 11 مايو المقبل، على أن يتم إطلاق وتوجيه الدعوة للجمعية العمومية وإخطارها في 20 أبريل المقبل.

وأضاف البدوي لـ"الوطن"، أنه سيتم فتح باب الترشيح لمدة 5 أيام، قبل موعد الانتخابات بـ3 أسابيع، حيث سيتم تشكيل لجنة تتولى تحديد نظر الطعون، وإعلان كشوف الناخبين ومراجعتها، والإشراف على العملية الانتخابية ونظر الطعون، والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، لافتا إلى أنه سيتم ذلك تحت إشراف جهات محايدة، مشيرا إلى أنه سيقدم من خلال انتخابات رئاسة الوفد، نموذجا للشعب المصري لتداول السلطة.

وأكد أنه لم يحدد بعد موعد دعوة الهيئة الوفدية، لجمعية عمومية غير عادية، للتصويت على تعديل اللائحة الداخلية للحزب، وسيتم تحديد الموعد بعد التشاور مع الهيئة العليا، خلال اجتماع السبت المقبل، لافتا إلى أنه قدم لائحة محترمة يستحقها الوفد.

وتابع البدوي قائلا: "لقد أديت ما يجب عليَّ استجابة لطلب الوفديين، الذين شاركوا في مناقشة لائحتهم، ولست متمسكا بأي شيء وسوف يتحمل الرافضون لها المسؤولية أمام جميع الوفديين".