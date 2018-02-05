بعد تحذير "البيئة".. خبير يوضح أسباب زيادة نسبة ملوثات الهواء وخطورتها

على مدار الـ48 ساعة المقبلة، تزداد نسبة الملوثات في الهواء بسبب تراجع سرعة الرياح وانخفاض طبقة الانعكاس الحراري، وفقًا لبيان وزارة البيئة، التي طالبت كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التخفيف من الأنشطة اليومية خلال تلك الفترة.

من جانبه قال الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، إن ملوثات الهواء في مصر لها مصادر عديدة منها الأتربة والغبار الذي جاء نتيجة عمليات الحفر، وتوجد أتربة طبيعية تدخل المناطق السكنية من الصحاري المحيطة بها، وأتربة انتقلت نتيجة عمليات حفر الكباري والأنفاق والعمارات وغيرها، وأخرى جاءت عن طريق مصانع الأسمنت.

النوع الثاني من الملوثات يتمثل في الغازات، وفقًا لـ"علام" خلال حديثه لـ "الوطن"، وأشهرها أكاسيد الكربون نتيجة حرق الكربون منها "الفحم"، والنيتروجين الذي ينتج من المصانع الكيميائية ومصانع الأسمدة، وأكاسيد الكربون التي تتكون نتيجة حرق الوقود، إضافة إلى الملوثات التي تتكون نتيجة حرق المخلفات الزراعية.

وأوضح علام، أن الملوثات لها خطورة كبيرة على المواطنين، حيث تسبب التهاب في الرئة والقصبة الهوائية والعين والأنف والأذن على المدى القريب، وحساسية على الصدر وتحجر رئوي على المدى البعيد.

ولفت الخبير البيئي، إلى أن هذه الملوثات تتكون أثناء تطايرها في الهواء وتحملها الرياح إلى المدن السكنية المختلفة، مضيفًا أنه توجد بعض الملوثات نتيجة حركة النقل وقلة المساحات الفارغة في المدن.