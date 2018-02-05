السباعي: الاقتصاد هو أكثر المجالات الذي طالته الشائعات

التقى عصام السباعي، مدير تحرير جريدة الأخبار، أمس الأحد، مع مجموعة من محرري وإعلامي المال والأعمال بدورة الكاتب الصحفي "سعيد سنبل"، بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية، في جلسة نقاشية حول "الشائعات الاقتصادية والتحقيقات الاستقصائية".

وتحدث السباعي عن مفهوم الشائعات وأنواعها وتأثيرها، وشارك محرري وإعلامي المال والأعمال، بجلسة عصف ذهني طرحوا من خلالها وسائل خلق الشائعات، وطرحوا عددا من الشائعات الاقتصادية التي نشرت خلال الفترة الأخيرة سواء على الصحف المصرية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك طرح نماذج لشخصيات عامة في مجال الاقتصاد تعرضت لشائعات صدقها كثيرون رغم عدم صحتها، وكان لها أثرها على الرأي العام.

وأوضح، أن القطاع المصرفي يعد أكبر قطاع طالته الشائعات، لأنه أكثر القطاعات تأثيراً على الرأي العام وعلى البورصة المصرية.

من جانبهم أكد المتدربون أنه من حق المواطن أن يحصل على المعلومة، طالما متأكد من صحتها بنسبة مائة بالمائة، موضحين إنهم من الممكن في بعض الأحيان أن يوقعوا ضحية للمصادر الخائفة والغموض المحيط بالأحداث.