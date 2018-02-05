أستاذ لحوم بـ"بيطري بنها": الفراخ المجمدة على الأرصفة بها سم قاتل

قال الدكتور فهيم شلتوت، أستاذ صحة اللحوم بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، إن بيع الدواجن المجمدة على الأرصفة يجعلها تتعرض للتلوث وتفاعل البكتريا وسموم تضر المواطنين، مطالبًا المواطنين بالامتناع عن شراء "الفراخ المجمدة" حال ما إذا تعرضت لدرجة حرارة أثرت على عملية تجميدها.

وأضاف "شلتوت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه لا بد من التأكد من تاريخ الصلاحية المدون على الدواجن، وأن تكون داخل ثلاجات عرض وليست على الأرصفة.

وأوضح أستاذ صحة اللحوم، أن اللون الأبيض للثلج هو دليل على سلامة الدواجن وعدم تعرضها للحرارة والتجميد مرة أخرى، أما إذا كان اللون "أسود أو أحمر" فذلك يؤكد تعرضها للحرارة وتفاعل البكتريا بها، ما ينتج عنه تسمم للمواطنين، وبالتالي فإن الفراخ المجمدة على الأرصفة بها سم قاتل.