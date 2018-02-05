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الوطن

القبض على شقيقين وعامل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح

اليوم PM 04:31
كتب: احمد عبداللطيف
القبض على شقيقين وعامل بتهمة حيازة مخدرات وسلاح

صورة ارشيفية

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على "أحمد.م.ع" 30 عامًا، عامل، وشقيقه "علي" 25 عامًا، عامل، و"أحمد.س.س" 27 عامًا، عامل، خلال استقلالهم السيارة رقم "ج هـ و1462" ملك وقيادة الثالث، بمنطقة 15 مايو.

وعثر مع المتهمين على طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم، مطموسة الأرقام، وخزينة بداخلها 5 طلقات من العيار ذاته، وكمية من الأفيون تزن جرامين.

اعترف المتهمان الأول والثاني بحوزته السلاح الناري والطلقات المضبوطة بقصد الاحتفال بحفل زفاف بمحافظة مرسى مطروح، وأضافا بتحصلهما على السلاح الناري من أحد الأشخاص، وأقر الثالث بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيلوا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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