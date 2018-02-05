وزير البيئة يستعرض خطة مصر لاستضافة مؤتمر "الأطراف لاتفاقية التنوع"

استعرض خالد فهمي وزير البيئة، استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي بشرم الشيخ، وأهمية هذا المؤتمر في ظل الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وأشار إلى التعاون بين الجانبين المصري والإيطالي في مجال المحميات الطبيعية ومنها محمية وادي الريان.

كما أكد فهمي، تنامي الوعي بالبيئة، ودمج محور البيئة وتغير المناخ ضمن محاور استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأهمية تلك الاستراتيجية للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الإيطالي بالقاهرة ووفد من الشركات الايطالية لاستعراض فرص التعاون في عدد من المجالات منها، إدارة المخلفات الصلبة والطاقة وتحلية المياه والاستشارات في مجال التنوع البيولوجي.